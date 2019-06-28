«Милан» отстранен от Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает sports.ru.

За нарушение регламента по ФФП «Милан» отстранен от участия в Лиге Европы на следующий сезон.

Сообщалось, что «россонери» договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия ФФП.

В этом случае место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.