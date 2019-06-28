«Милан» отстранен от Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает sports.ru.

За нарушение регламента по ФФП «Милан» отстранен от участия в Лиге Европы на следующий сезон.

Сообщалось, что «россонери» договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия ФФП.

В этом случае место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.

| 2019-06-28T14:44:25+00:00 28 июня 2019, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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