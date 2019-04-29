«Милан» оставил Гаттузо

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера.

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы клуба рассматривали возможность отставки специалиста после поражения в матче Серии А с «Торино» (0:2), однако по итогу совещания сошлись на том, что в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.

Таким образом, Гаттузо сохранит свой пост как минимум до лета. При этом, по словам издания, по окончании сезона тренер с большой вероятностью покинет клуб.

За 4 тура до конца Серии А «Милан» занимает шестое место.

| 2019-04-29T20:52:06+00:00 29 апреля 2019, 23:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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