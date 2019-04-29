«Милан» оставил Гаттузо

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера.

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы клуба рассматривали возможность отставки специалиста после поражения в матче Серии А с «Торино» (0:2), однако по итогу совещания сошлись на том, что в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.



Таким образом, Гаттузо сохранит свой пост как минимум до лета. При этом, по словам издания, по окончании сезона тренер с большой вероятностью покинет клуб.



За 4 тура до конца Серии А «Милан» занимает шестое место.