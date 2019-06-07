Милан Обрадович: Я не ожидал такого результата

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Милан Обрадович прокомментировал поражение от команды Лихтенштейна (0:1) на старте отборочной кампании чемпионата Европы-2021.

«Мы знали, как соперник будет играть против нас. Они оборонялись десятью игроками. К сожалению, мы допустили одну ошибку и проиграли. Мы старались прорвать их защиту через фланги, но мастерства не хватило. Наверное, это связано с тем, что ребята очень старались выиграть. Я не ожидал такого результата.

Мне нечего сказать игрокам, они выполнили все, что смогли. В футболе не всегда побеждает та команда, которая хорошо играет. Увы, мы не смогли набрать очков, которые нужны. Знаю, что мы на правильном пути. Провели хороший сбор, и огорчен из-за футболистов. Эта игра будет уроком для нас.

Ответственность за поражение на мне. Я виноват в поражении команды, а когда команда побеждает, то это заслуга игроков. Хочу, чтобы и тренеры и футболисты поняли причину поражения. Надо много работать к следующим матчам», — заявил Обрадович. (АФФА)