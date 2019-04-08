«Милан» готов предоставить Почеттино 300 миллионов на летние трансферы

Руководство «Милана» готово предоставить финансовые гарантии аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино, чтобы уговорить его перебраться в клуб из «Тоттенхэм Хотспур».

Россонери готовы обеспечить главному тренеру «шпор» солидное усиление в летнее трансферное окно. Сумма, которую итальянский клуб может выделить аргентинцу на новых футболистов, составляет 300 миллионов евро. Видеть Почеттино на посту наставника «Милана» хочет исполнительный директор Иван Газидис.

Отмечается, впрочем, что «Тоттенхэм» не собирается расставаться со своим тренером. Президент клуба Дэниел Леви рассчитывает, что трансферный бюджет «шпор», который значительно увеличится после окончания строительства нового стадиона, убедит аргентинца остаться в команде.

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2023 года. На сегодня «шпоры» занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. (Чемпионат)