Мику Джаггеру предстоит операция на сердце

Лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана, сообщает новостной сайт Drudge Report со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Джаггер будет прооперирован в Нью-Йорке уже на этой неделе. Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом. Согласно статистике, успешный исход данного вида операций составляет 95%.

В конце марта коллектив объявила о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение. Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он «будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет».