Микроавтобус без водителя тестируется в Берлине

Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляемого микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с пятницы, 16 августа, в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, говорится в пресс-релизе берлинской транспортной компании BVG, сообщает Русская Служба DW.

Автобус движется по заранее изученному маршруту длиной 1,2 километра. Он останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 километров в час.

Для поездок не требуется билетов. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.

На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.