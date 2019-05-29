Михаил Саакашвили вернулся в Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне было возвращено гражданство Украины, в среду вернулся в Киев, сообщает ТАСС.

Он прилетел рейсом из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года в связи с лишением гражданства президентом страны Петром Порошенко.

Михаил Саакашвили заявил собравшимся в аэропорту журналистам, что решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ему гражданства говорит о независимости и смелости главы государства.

Также он ответил на вопрос пойдет ли он на парламентские выборы.

«Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей».