Михаил Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста в адрес президента России заявил, что против истеричности и эпатажа, сообщает РИА Новости.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.