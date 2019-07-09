Михаил Саакашвили отверг свою причастность к «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг свою причастность к грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление телеведущего на телеканале «Рустави 2» с руганью в адрес российского руководства является провокацией, которая исходит от экс-президента Саакашвили и его команды из партии «Нацдвижение». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что инцидент в эфире «Рустави 2» связан с Саакашвили, который может использовать телеканал для своей политики и предвыборной кампании.

Телеведущая украинского канала ZIK спросила у Саакашвили, принадлежит ли ему доля телеканала «Рустави 2».

«Нет, никогда не принадлежала. «Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили», — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK в понедельник.

По его мнению, руководство вряд ли контролирует происходящее на телеканале «Рустави 2».

РИА Новости