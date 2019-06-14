Михаил Саакашвили идет на выборы

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины, сообщает Голос Америки.

Накануне Саакашвили представил кандидатов от своей партии на специальной пресс-конференции. По его словам, они идут в Раду «не коалиции создавать, не в торгах за должности принимать участие», а «бороться, подымать Украину, для этого нужно побороть систему, для этого нужно сажать», заявил Саакашвили.

При этом бывший президент Грузии пообещал выполнить решение суда, если Центральная избирательная комиссия Украины откажет ему в регистрации и суд признает это законным.

У Саакашвили могут быть проблемы при регистрации в качестве кандидата в депутаты из-за того, что он не жил на Украине последние пять лет, как того требует закон. Однако это ограничение не лишает политика права возглавлять какую-либо партию. Мэр Киева Виталий Кличко ранее предлагал Саакашвили возглавить его партию «УДАР» и объединиться на выборах в парламент. Однако политик отказался от этого предложения.

| 2019-06-14T13:20:08+00:00 14 июня 2019, 13:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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