Михаил Горбачев баллотируется в парламент Индонезии

В парламентских выборах в Индонезии участвует Михаил Горбачев. Правда, речь идет не о бывшем советском лидере, который помог положить конец «холодной войне», а о его индонезийском тезке.

32-летний политик, полное имя которого Михаил Горбачев Дом, стал одним из 245 000 кандидатов, участвующих в самых масштабных выборах в истории Индонезии, которые пройдут 17 апреля.

Бывший исследователь-эколог родился в 1986 году, когда Горбачев начинал реформы, которые привели к распаду СССР.

Индонезийский Горбачев поделился историей происхождения своего имени в интервью AFP: «Родители были уверены, что у них будет девочка, так что, когда родился я, они запаниковали, потому что имя для мальчика они не придумали».

Мальчик неделю прожил без имени, пока родителям не попалось имя Горбачева в газете.

«Папа решил, что это интересное имя, ведь он был влиятельным лидером в Советском Союзе, так что они решили назвать сына в честь него», – пояснил кандидат.