Михаэль Киндсграб сложил с себя полномочия посла Германии в Азербайджане

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб завершил свою дипмиссию в Азербайджане.

Как сообщает Report, дипломат уже покинул страну.

«Я должен попрощаться с вами. За три года моей дипломатической деятельности в Азербайджане я близко ознакомился с вашей прекрасной страной. Люди везде встречали меня с теплотой, я ощущал любовь к моей стране. Мне было очень приятно сближать наши страны путем политических и экономических контактов, а также посредством образовательных программ. Спасибо за проявленную ко мне искренность!», — говорится в прощальном видеообращении посла.

Напомним, что Михаэль Киндсграб был назначен послом Германии в Азербайджане в 2016 году.

| 2019-06-25T16:41:32+00:00 25 июня 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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