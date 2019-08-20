Мигранты стали бросаться в воду с судна Open Arms

Мигранты с судна Open Arms, находящегося у итальянского острова Лампедуза, стали бросаться в воду в попытке добраться до берега, на место вылетел прокурор сицилийского города Агридженто.

«Ситуация взрывоопасна, я должен привнести спокойствие и удостовериться, чтобы никто не нанес себе вреда», — цитируют заявление Луиджи Патронаджио итальянские СМИ.

Во вторник мигранты, уже 19 дней находящиеся на борту Open Arms, стали бросаться в воду. Около десяти из них уже спасены катерами итальянской береговой охраны и доставлены на берег, однако сообщения о выбрасывающихся в море мигрантах продолжают поступать.

Ночью с корабля испанской НПО из санитарных соображений были эвакуированы 9 человек. По последним данным, сейчас на борту Open Arms остаются 88 мигрантов.