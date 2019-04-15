Мигранты из Центральный Америки направились к границе США

Порядка 3 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки в понедельник отправились из южного мексиканского штата Чьяпас к границе с США. Иностранцев сопровождают сотрудники региональной полиции и спасательных служб, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, путь мигрантов пройдет через Мехико, где для них будет оборудован временный лагерь. В конце марта из Чьяпаса к границе с США вышел очередной караван мигрантов численностью около 1,5 тыс. человек. В его состав вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, а также Кубы.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции в США. В тот же день глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из США из-за его угроз.