Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США

Утром в четверг группа из 100 человек, ожидающих решения по предоставлению гуманитарного убежища на территории США, блокировала мост, соединяющий Матаморос в штате Тамаулипас и техасский Браунсвиль, сообщают местные СМИ.
«Нам нужна работа, чтобы поставить детей на ноги, поддержка и средства к существованию, мы измождены, с нами больные старики и дети», — цитирует издание Milenio одного из протестующих.
По словам мигрантов, они устали ждать решения в Матаморосе, а встреча с судьёй для тех, кто попал на приём в миграционную службу США, назначена на январь.
Перекрытие моста вызвало хаос с мексиканской стороны, откуда в Браунсвиль ежедневно направляются на работу и учёбу местные жители. Силы пограничной службы США блокировали проходы моста и привели персонал в состояние повышенной готовности на случай попытки проникновения людей через границу.(РИА Новости)