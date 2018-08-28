MIDA обещает: провала не будет

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA)приступает к продаже льготных квартир в пяти высотных зданиях в Ясамальском жилом комплексе по адресу Внешняя окружная дорога, 8. Как отмечается в сообщении ведомства, процесс стартует 5 сентября этого года в 11:00 и завершится 5 декабря 2018 года в 11:00.

На продажу выставлены 324 квартиры. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, отопительной системой, счетчиками воды, газа и электричества. Стоимость жилья определенная Фондом ипотечного кредитования еще в начале года, не изменилась. Так, стоимость 1-комнатных квартир начинается от 29925 ман., 2-комнатных — 47282 ман., 3-комнатных — 65625 ман., включая НДС.

Не изменились и правила покупки квартир. В случае приобретения жилья по льготной ипотеке (на 30 лет с 4-процентной ставкой при 10-процентном первоначальном взносе) размер месячной платы за 1-комнатную квартиру составит 129-136 ман., за 2-комнатную — 203-236 ман., за 3-комнатную — 282-288 ман.

При единовременной полной оплате стоимости жилья за счет собственных средств применяется скидка 10% от стоимости квартиры. В этом случае стоимость 1-комнатной квартиры составит 26932 ман., 2-комнатной — 42554 ман., 3-комнатной — 59063 ман.

Согласно правилам, покупка этой категории жилья осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Правом приобретения жилья обладают граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». Все претенденты, имеющие э-кабинет в системе «Льготное жильё», равноправны в выборе квартир вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета.

Квартиры будут выбираться по принципу «первым прибыл – первым обслужен» (лица, вошедшие в систему в начале продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения).

Напомним, что первая акция по продаже льготных квартир в Ясамальском жилкомплексе, предпринятая 7 мая текущего года, провалилась. Претенденты точно в указанное время, конкретно в 10.00 по местному времени попытались зайти в э-систему для выбора желанной квартиры. Из-за шквала обращений произошел перегруз системы. Из-за технического сбоя была нарушена последовательность процедуры электронного подписания и процесса выбора жилья. В итоге все э-сделки о покупке квартир были аннулированы.

Восстановление системы продолжалось более трех месяцев. К работе пришлось привлечь международную аудиторскую компанию «Ernst & Young» (EY). Налаживание системы осуществлялось по стандартам безопасности Американского института сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA). В завершении специалисты EY провели апробацию функциональности э-системы и по результатам подготовили отчеты.

Как комментирует предстоящее событие эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов, проект по продаже льготных квартир имеет большое социальное значение.

«В стране немало малоимущих семей нуждающихся в улучшении жилищных условий. Успех проекта зависит от эффективности работы вводимой системы. Для устранения технических проблем, которые возникли во время майского процесса продажи, проделана определенная работа. По моим сведениям, программное обеспечение этой системы усовершенствовано. Система была несколько раз протестирована. Никаких неполадок не было обнаружено. Думаю, нынешняя кампания будет успешной», — отметил эксперт.

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