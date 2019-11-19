МИД Южной Кореи сообщил, что хуситы захватили буксир с двумя ее гражданами

Ранее официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» вечером в воскресенье захватили буксир с южнокорейской буровой установкой в южной части Красного моря.

По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел 17 ноября в 21.50 по местному времени (совпадает с мск) к западу от острова Камаран в Красном море. Южнокорейская плавучая буровая установка с двумя буксирами, один из которых также принадлежит Южной Корее, были захвачены хуситами. На судне находились 16 человек, в том числе два гражданина Южной Кореи.