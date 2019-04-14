МИД Японии призывает Китай ужесточить контроль над соблюдением санкций против КНДР

Токио призывает Пекин ужесточить контроль над соблюдением санкций в отношении Пхеньяна. Соответствующее заявление прозвучало со стороны главы японского МИД Таро Коно. Глава японской дипломатии отметил, что перегрузка товаров и природных ресурсов на северокорейские суда с других иностранных кораблей в открытом море продолжается.

«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое, и таким образом Северная Корея получает нефть и продает уголь. В это вовлечены северокорейские корабли, а также корабли некоторых других стран», — заявил министр в интервью газете Financial Times (mk.ru)