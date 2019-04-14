МИД Японии призывает Китай ужесточить контроль над соблюдением санкций против КНДР

Токио призывает Пекин ужесточить контроль над соблюдением санкций в отношении Пхеньяна. Соответствующее заявление прозвучало со стороны главы японского МИД Таро Коно. Глава японской дипломатии отметил, что перегрузка товаров и природных ресурсов на северокорейские суда с других иностранных кораблей в открытом море продолжается.

«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое, и таким образом Северная Корея получает нефть и продает уголь. В это вовлечены северокорейские корабли, а также корабли некоторых других стран», — заявил министр в интервью газете Financial Times  (mk.ru)

| 2019-04-14T11:51:35+00:00 14 апреля 2019, 11:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss