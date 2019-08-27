МИД Японии призвал не исключать возоможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал об условиях возвращения России в состав стран-участников саммита G8. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что формат «восьмерки» уже существовал ранее, поэтому нельзя исключать возможность возвращения к нему.

Коно отметил, что для присоединения России к саммиту необходимо соблюдение определенных условий.

Однако министр подчернул, что позиция страны по «неприемлимому» присоединению полуострова Крым остается нетизменной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

| 2019-08-27T09:43:34+00:00 27 августа 2019, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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