МИД: ВС Армении должны быть выведены с оккупированных территорий

Армения должна предпринимать ориентированные на результаты шаги в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества. Об этом, как передает в воскресенье Trend, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с последним заявлением министерства иностранных дел Армении.

«Причина столь эмоционального и в то же время столь противоречивого заявления МИД Армении о нынешней ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана понятна. Скорее всего, это соответствует реакции властей Армении на текущую внутреннюю ситуацию в стране.

Напомним, что Армения дала согласие на очередную встречу на уровне министров иностранных дел. Однако реальность остается неизменной; Вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Вне зависимости от кого, кто в будущем возглавит Армению, для дальнейшего развития региона не существует другой альтернативы.