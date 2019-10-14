МИД: Визит российского депутата в Карабах является очередной провокацией против Азербайджана

«Незаконное участие отличающегося откровенной проармянской позицией заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на указанном «форуме» является очередной провокацией против Азербайджана».

Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя незаконное участие депутата Госдумы России К.Затулина на «форуме» в оккупированном городе Ханкенди.

«Как известно, имя К.Затулина ввиду его неоднократных незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значится в соответствующем «черном списке». Участие К.Затулина в этом «форуме» и его носящие характер безосновательных выпадов против Азербайджана заявления в корне противоречат официальной позиции России по этому вопросу.

Отношения между Азербайджаном и Россией уровня стратегического партнерства успешно развиваются на основе тесных контактов президентов обоих государств. Так, участие президента Азербайджанской Республики в недавно прошедшем заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и имевшая там место его встреча с президентом Российской Федерации на двусторонней основе являются наглядными тому примерами.

На фоне столь успешного развития сотрудничества между двумя странами деятельность лиц, подобных К.Затулину, преследует цель нанесения ущерба азербайджано-российским отношениям. Однако, азербайджано-российские отношения продолжат своё поступательное развитие несмотря на такого рода провокационные попытки», — добавила представитель МИД Азербайджана.