МИД Венесуэлы: риторика глав Чили и Колумбии демонстрирует их подчинение США

Заявления президента Колумбии Ивана Дуке и президента Чили Себастьяна Пиньеры относительно задержания секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо Роберто Марреро подтверждают, что руководство этих стран транслирует точку зрения администрации США. Такое мнение в четверг высказал в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Вновь появились свидетельства подчинения решениям США, антидипломатии и неуважения от двух бизнесменов, которые защищают свои особые экономические интересы и ставят их выше потребностей народов Колумбии и Чили», — написал дипломат. Он отметил, что в Колумбии существует множество собственных нерешенных проблем, включая рост производства наркотиков и сложная гуманитарная ситуация в некоторых районах.(ТАСС)

| 2019-03-22T07:28:01+00:00 22 марта 2019, 13:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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