МИД Венесуэлы: риторика глав Чили и Колумбии демонстрирует их подчинение США

Заявления президента Колумбии Ивана Дуке и президента Чили Себастьяна Пиньеры относительно задержания секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо Роберто Марреро подтверждают, что руководство этих стран транслирует точку зрения администрации США. Такое мнение в четверг высказал в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Вновь появились свидетельства подчинения решениям США, антидипломатии и неуважения от двух бизнесменов, которые защищают свои особые экономические интересы и ставят их выше потребностей народов Колумбии и Чили», — написал дипломат. Он отметил, что в Колумбии существует множество собственных нерешенных проблем, включая рост производства наркотиков и сложная гуманитарная ситуация в некоторых районах.(ТАСС)