МИД Великобритании приветствует введение США новых санкций против России

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей». Об этом написал в субботу в своем Twitter новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [в соответствии с американским законом] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Ответные меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как это ужасное оружие используется без каких-либо последствий», — отметил Рааб.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по «делу Скрипалей» в конце августа 2018 года.

| 2019-08-03T23:02:42+00:00 3 августа 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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