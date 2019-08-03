МИД Великобритании приветствует введение США новых санкций против России

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей». Об этом написал в субботу в своем Twitter новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [в соответствии с американским законом] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Ответные меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как это ужасное оружие используется без каких-либо последствий», — отметил Рааб.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по «делу Скрипалей» в конце августа 2018 года.