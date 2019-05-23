МИД Великобритании опроверг информацию о скорой отставке Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет оставаться на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня. Об этом, как информировал в эфире телеканал Sky News, заявил в четверг глава британского МИД Джереми Хант.

«Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно», — цитирует телеканал слова министра.

Газета The Times в четверг сообщила со ссылкой на источники в кабинете министров, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии. Однако ряд других СМИ предполагает, что Мэй может назвать в пятницу лишь будущую дату своей отставки и не станет объявлять о немедленном уходе с постов премьера и лидера тори.

Дональд Трамп должен прибыть в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3-5 июня. В июле прошлого года глава американской администрации уже посещал Соединенное Королевство с рабочим визитом.(ТАСС)