МИД Великобритании начнет внутреннее расследование в связи с критикой в адрес администрации Трампа

МИД Великобритании начнет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок своего посла, содержащих критику администрации президента США Дональда Трампа. Об этом газете The Independent сообщил в воскресенье представитель Форин оффиса, передает ТАСС.

«Теперь будет начато официальное расследование произошедшей утечки», — сказал он.

В субботу вечером в газете Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые отправлял начальству британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Он также допускал возможность того, что «российские финансисты» давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

«На самом деле мы не верим, что его администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной», — говорится в тексте одного из сообщений Дэррока, размещенных на сайте Daily Mail. Посол также выражал сомнения в том, что при Трампе Белый дом «когда-нибудь будет казаться компетентным». При этом он отмечал, что Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Комментируя вопросы о том, как повлияет произошедшая утечка на отношения между Лондоном и Вашингтоном, представитель МИД Великобритании заявил, что прочные связи, установившиеся между Белым домом и британским дипломатическим корпусом, «без сомнения переживут это злонамеренную выходку». По словам сотрудника Форин оффиса, от послов королевства ожидают «честной, откровенной оценки политической ситуации» в странах их пребывания.

«Их взгляды — это не обязательно те взгляды, которых придерживаются министры или правительство. Однако мы платим нашим послам за честность. Точно так же находящийся здесь посол США будет отправлять в Вашингтон свои соображения по поводу ключевых фигур и политики Вестминстера», — отметил собеседник The Independent, подчеркнув важность соблюдения строгой конфиденциальности при работе с подобными документами.