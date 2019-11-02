МИД Украины вызвал французского посла из-за слов Макрона

Посол Франции приглашен в Киев после заявления французского лидера Эммануэля Макрона об «украинских бандах», передает заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко РИА Новости.

Агентство поясняет, что накануне некоторые украинские средства массовой информации, ссылаясь на интервью Макрона журналу Valeurs Actuelles, рассказали, что он выразил предпочтение «легальным мигрантам из Гвинеи вместо нелегальных украинских и болгарских банд».

По словам Зеленко, французский посол прокомментировал публикации и пояснил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, «которые путешествуют».

«Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины (aif.ru)