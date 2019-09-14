МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Его слова передает LB.ua.

«Никакой полной амнистии не предполагает нынешняя дипломатия», – заявил он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Министр отметил, что власти не согласятся на выборы на Донбассе на условиях ополченцев.

«Мы должны подготовить эти выборы. Чтобы была договоренность об этом в Минске. Украина – едина, выборы должны состояться на всей территории государства», – подчеркнул министр. (РИА Новости)