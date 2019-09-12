МИД Украины отвергло утверждения о приостановке процесса расторжения договоров с РФ

Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Российской Федерацией и СНГ. Таким образом внешнеполитическое ведомство Украины прокомментировало распространенную в СМИ информацию о приостановке расторжения договоров РФ после избрания президентом Владимира Зеленского.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — говорится в ответе МИД на запрос издания «Украинские новости».

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине.

| 2019-09-12T16:23:10+00:00 12 сентября 2019, 20:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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