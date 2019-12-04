МИД Украины: «Нормандский формат» предполагает фиксацию достижений в Донбассе

Проект решения саммита в «нормандском формате» предполагает «фиксацию достижений» в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — приводит его слова издание «Европейская правда».
В конце документа, по словам министра, говорится о том, что «лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив». «Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — добавил он.