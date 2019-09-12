МИД Украины назвало т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе грубым нарушением норм международного права

Министерство иностранных дел Украины не признает т. н. «выборы» в «органы местного самоуправления», проведенные в Нагорном Карабахе 8 сентября 2019 года, и считает их нелегитимными.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

«Упомянутые «выборы» являются грубым нарушением конституции Азербайджанской Республики и норм международного права.

Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.