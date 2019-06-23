МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в воскресенье, 23 июня.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — пояснил он.

Также Климкин назвал зарубежные поездки Зеленского «разведкой боем». Он высоко оценил обсуждение тактики действий в отношении ситуации в Донбассе и других тем: «Нет правовых решений — это ожидаемо. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, «Северному потоку» <…> это настоящая разведка боем».

Ранее 21 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил о ведении работ по подготовке встречи Зеленского и Путина.

18 июня Зеленский заявил, что в случае встречи с Путиным он первым делом обозначит территориальную принадлежность Донбасса и Крыма. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», —ил подчеркнул Зеленский. В Кремле на его слова ответил , что Владимир Путин «всегда начинает общение с правильных фраз».