МИД Турции заявило о солидарности с Нидерландами

Турция решительно осуждает нападение в нидерландском Утрехте и выражает солидарность с правительством и народом этой страны, говорится в заявлении турецкого МИД.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт. Сообщалось, что полиция Нидерландов задержала главного подозреваемого в стрельбе.

Агентство Anadolu со ссылкой на голландских родственников подозреваемого в причастности к инциденту уроженца Турции Гёкмена Таныша сообщало, что он мог совершить вооруженное нападение из-за семейных проблем.

«Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение в Утрехте, независимо от того, кто является преступником и какими были его мотивы. Выражаем соболезнования родственникам погибших в результате этой подлой атаки, желаем скорейшего выздоровления раненым. Солидарны с народом и правительством Нидерландов против этого нападения», — говорится в заявлении.