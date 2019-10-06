МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях», — уточнил собеседник агентства.

В субботу посольство США в Анкаре поставило «лайк» твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.

На следующий день дипмиссия принесла свои извинения, назвав случившееся ошибкой.
Вскрытие избирательной урны перед подсчетом голосов на избирательном участке в Анкаре.

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Партия национального движения (ПНД) под руководством Бахчели находится в политическом альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

| 2019-10-06T16:16:02+00:00 6 октября 2019, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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