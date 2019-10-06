МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях», — уточнил собеседник агентства.

В субботу посольство США в Анкаре поставило «лайк» твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.

На следующий день дипмиссия принесла свои извинения, назвав случившееся ошибкой.

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