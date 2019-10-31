МИД Турции вызвал посла Франции

Министерство иностранных дел Турции вызвало в четверг посла Франции Шарля Фриса в связи с принятием французским парламентом резолюции с осуждением турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в МИД республики.

«В наше министерство был вызван посол Франции, чтобы высказать ему наши переживания из-за принятого французским парламентом решения об операции «Источник мира», — сказал собеседник агентства.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло на своем заседании в среду резолюцию с осуждением военной операции Турции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Нацсобрание Франции заявляет, что «скорбит» по «многим сотням погибших» и напоминает, что около 300 тысяч человек «находятся в настоящее время на дорогах изгнания». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал принятие этой резолюции, подчеркнув, что «ситуация остается очень тревожной» и грозит тем, что «будут сведены на нет пять лет борьбы международной коалиции против «Исламского государства».