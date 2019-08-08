МИД Турции: Трамп обещал вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Турция планирует провести новую военную операцию. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе (восточнее реки Евфрат), президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда свои силы. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев», — сообщил министр.

Говоря об итогах переговоров в Анкаре с делегацией военных США, Чавушоглу указал, что эти контакты «можно охарактеризовать как очень хорошее начало». «По итогам переговоров мы подписали меморандум о том, как будем действовать в дальнейшем. Теперь для проработки этих шагов важно создать турецко-американский Центр проведения совместных операций. И потом все нюансы мы будет прорабатывать вместе с США, принимать совместные решения», — сообщил Чавушоглу. (ТАСС)