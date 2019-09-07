МИД Турции: Призыв Госдепа США не отражает действительности

Призыв Госдепартамента США по поводу безопасности своих граждан, совершающих поездки в Турцию, не отражает действительности. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на распространенное в субботу сообщение МИД Турции.

В сообщении МИД Турции говорится, что Госдепартамент США должен воздержаться от подобных заявлений.

«Заявления Госдепартамента США не носит дружественный характер», — говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что накануне Госдепартамента США призвал граждан страны быть бдительным во время визита в Турцию.