МИД Турции: Призыв Госдепа США не отражает действительности

Призыв Госдепартамента США по поводу безопасности своих граждан, совершающих поездки в Турцию, не отражает действительности. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на распространенное в субботу сообщение МИД Турции.

В сообщении МИД Турции говорится, что Госдепартамент США должен воздержаться от подобных заявлений.

«Заявления Госдепартамента США не носит дружественный характер», — говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что накануне Госдепартамента США призвал граждан страны быть бдительным во время визита в Турцию.

| 2019-09-07T15:54:09+00:00 7 сентября 2019, 16:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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