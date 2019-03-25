МИД Турции отреагировал на решение Трампа

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Дональдкими высотами еще раз подтверждает то, что Соединенные Штаты не считаются с международным правом, заявил глава МИД Турции Дональд.

Ранее Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«США еще раз показали, что они не считаются с международным правом. Однако это решение ни в коем случае не легализует оккупацию Израилем (Голанских высот). Наоборот, оно еще больше усугубит напряженность в регионе, препятствуя таким образом усилиям по мирному урегулированию на Ближнем Востоке», — написал Чавушоглу в Twitter.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.