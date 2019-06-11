МИД Турции осудил заявление США об уязвимости отношений между Анкарой и Вашингтоном

В МИД Турции осудили заявление Палаты представителей США об уязвимости отношении между Анкарой и Вашингтоном, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в заявлении МИД Турции говорится, что Анкара и Вашингтон являются важными экономическими и политическими партнерами.

«Заявления Палаты представителей США противоречит союзническим отношениям Анкары и Вашингтона», — говорится в заявлении МИД Турции. Отметим, что накануне Палата представителей США выступила с заявлением о том, что отношения между Анкары и Вашингтоном являются очень уязвимым и будущее этих отношений находится под сомнением.