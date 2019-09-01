МИД Турции осудил заявление президента Ливана

МИД Турции решительно осудил заявления президента Ливана, обвинившего Османское государство «в проведении политики государственного террора» на ливанской территории, сообщает Anadolu.

«Решительно осуждаем и отвергаем субъективные обвинения в адрес Османской империи, озвученные президентом Ливана. Аун исказил исторические реалии, игнорировав период колониального господства, где и надо искать корни проблем современного Ливана. Вместо этого он попытался перекинуть ответственность за проблемы Ливана на османский период истории, что является трагическим проявлением восхищения колониализмом», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве привлекли внимание к тому факту, что скандальное заявление Ауна по случаю 100-летия основания ливанского государства, было распространено всего через неделю после визита главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу в Бейрут.

«Заявление президента Ливана противоречит дружественным отношениям между странами, вызывает глубокое сожаление и является безответственным», — отметили в турецком МИДе.

Турция является правопреемницей Османского государства и гордится своим историческим наследием, подчеркнули в Анкаре.