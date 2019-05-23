МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию СМИ о том, что Вашингтон к концу первой недели июня требует аннулировать закупку С-400. Об этом, как сообщает в четверг телеканал A Haber, дипломат заявил в ходе визита в Вашингтон.

«На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении», — подчеркнул Кыран.

В ходе встречи с представителями турецких СМИ в американской столице замглавы МИД указал, что Анкара не согласна с применением санкций США в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), поскольку договор с Москвой по поставкам00 был заключен еще до принятия этого закона.

Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозят Анкаре негативными последствиями.

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к «полному применению санкций» в отношении Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе либо прислушаться к такого рода документам, либо проигнорировать их.(ТАСС)