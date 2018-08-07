МИД Турции не подтвердил информацию о визите турецкой делегации в США

МИД Турции не подтвердило информацию о готовящейся поездке турецкой делегации в США для обсуждения существующих проблем в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

По данным газеты Hürryiet, представители МИД республики не подтверждают ранее распространенную в СМИ информацию о предстоящем визите, а также о том, что стороны достигли предварительных договоренностей.

Стоит отметить, что информация о «предварительных договоренностях» положительно отразилась на турецкой валюте, которая вчера достигла отметки 5,42 турецких лир за доллар. После информации о попытках наладить отношения, лира снизилась до 5,25.

МК-Турция
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| 2018-08-07T16:22:07+00:00 7 августа 2018, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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