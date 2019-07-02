МИД Сирии заявил о готовности «вдвойне отплатить Израилю» за ракетные удары

Сирия готова вдвойне отплатить Израилю за ракетные удары по САР, заявил замглавы МИД САР Фейсал Микдад, передает РИА Новости.
«Сирия всегда готова вдвойне отплатить (Израилю)», — заявил Микдад после встречи главы МИД САР Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Текст заявления приводит пресс-служба МИД САР в Facebook.
Микдад отметил, что Сирия «воюет с Израилем везде», борясь с его «инструментами» — террористическими группировками. «Цель этой атаки Израиля – защита его инструментов, особенно в свете побед сирийской армии и ее союзников», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в данный момент региону требуется не эскалация, а спокойная обстановка. «Миру, СБ ООН и самой ООН нужно осознать опасность такого развития событий, так как Сирия не будет замалчивать свое право», — заявил Микдад.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что израильские ВВС осуществили в ночь на понедельник ракетную атаку на окрестности Дамаска и Хомс из воздушного пространства Ливана. По данным гостелевидения САР, в результате атаки погибли четыре мирных жителя, ранен 21 человек, нанесен материальный ущерб.