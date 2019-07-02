МИД Сирии заявил о готовности «вдвойне отплатить Израилю» за ракетные удары

«Сирия всегда готова вдвойне отплатить (Израилю)», — заявил Микдад после встречи главы МИД САР Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Текст заявления приводит пресс-служба МИД САР в Facebook.

Микдад отметил, что Сирия «воюет с Израилем везде», борясь с его «инструментами» — террористическими группировками. «Цель этой атаки Израиля – защита его инструментов, особенно в свете побед сирийской армии и ее союзников», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент региону требуется не эскалация, а спокойная обстановка. «Миру, СБ ООН и самой ООН нужно осознать опасность такого развития событий, так как Сирия не будет замалчивать свое право», — заявил Микдад.