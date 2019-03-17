МИД Сирии обвинил США, Францию, Германию и Британию в военных преступлениях

«Эти страны, которые убивали и уничтожали, никогда не были заинтересованы в реконструкции, их никто не приглашал в ней участвовать. Они обязаны лишь компенсировать убийства и разрушения, учиненные ими в результате ужасных преступлений, и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела», — говорится в заявлении МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.