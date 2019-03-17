МИД Сирии обвинил США, Францию, Германию и Британию в военных преступлениях

МИД Сирии в ответ на совместное заявление США, Франции, ФРГ и Великобритании заявил, что эти страны никто не приглашал участвовать в восстановлении Сирии, так как они совершили в составе коалиции военные преступления против сирийцев.
США, Франция, ФРГ и Великобритания 15 марта в совместном заявлении стран в связи с восьмой годовщиной конфликта в арабской республике объявили, что не будут помогать в восстановлении Сирии, пока там не начнется «настоящее политическое урегулирование».
МИД Сирии назвал это заявление «историческим свидетельством лжи, лицемерия, сбивания с толку и фальсификации».
«Эти страны, которые убивали и уничтожали, никогда не были заинтересованы в реконструкции, их никто не приглашал в ней участвовать. Они обязаны лишь компенсировать убийства и разрушения, учиненные ими в результате ужасных преступлений, и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела», — говорится в заявлении МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.