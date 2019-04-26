МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 погибших при взрывах иностранцев

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 40 иностранных граждан, погибших в минувшее воскресенье в результате серии террористических атак в различных районах страны.

Согласно этому списку, наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию (11 человек), следом — на Великобританию (6 человек). На остальные страны: Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию, Китай и другие — приходится максимум по трое погибших.