МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 погибших при взрывах иностранцев

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 40 иностранных граждан, погибших в минувшее воскресенье в результате серии террористических атак в различных районах страны.
Согласно этому списку, наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию (11 человек), следом — на Великобританию (6 человек). На остальные страны: Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию, Китай и другие — приходится максимум по трое погибших.
Отмечается, что останки 16 погибших иностранцев уже были переданы на родину.
| 2019-04-26T08:57:09+00:00 26 апреля 2019, 10:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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