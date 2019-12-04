МИД России прокомментировал высылку двух своих дипломатов из Германии

Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Об этом «РИА Новости» сообщили в МИД РФ.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — указали в министерстве.

«Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — указали в российском ведомстве.