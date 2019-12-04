МИД России прокомментировал высылку двух своих дипломатов из Германии

Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Об этом «РИА Новости» сообщили в МИД РФ.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — указали в министерстве.

«Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — указали в российском ведомстве.

| 2019-12-04T18:04:20+00:00 4 декабря 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss