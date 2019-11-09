МИД России предупредил россиян об опасности поездок в Ирак

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Ирак в ближайшее время в связи с неблагоприятной обстановкой в республике и высоким уровнем террористической угрозы. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба департамента — ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter в субботу, 9 ноября.

«МИД России напоминает, что в связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности, в том числе запрещенной в РФ группировки ИГИЛ (организация запрещена в России. — Ред.), трудностями оказания конспомощи, посещение росгражданами этой страны влечет очень большие риски», — говорится в сообщении.

С начала октября в Ираке проходят протесты против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требуют отставки властей. Изначально акции начинались мирно, но позже обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. По данным телеканала «Аль- Джазира», в октябре в результате беспорядков погибли около 231 человека. Полиция начала применять огнестрельное оружие для разгона протестующих.

31 октября премьер Ирака согласился подать в отставку, но при условии наличия альтернативной кандидатуры. Президент страны Бархам Салех дал согласие на проведение досрочных выборов после принятия нового закона о выборах, проект которого планируется представить в начале ноября (iz.ru)