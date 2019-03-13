МИД России предупредил российских граждан армянского происхождения о поездках в Азербайджан

Министерство иностранных дел России вынесло предупреждение для российских граждан армянского происхождения, планирующих поездку в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ориентировке, размещенной на сайте МИД РФ в разделе «Предупреждения для российских граждан».

В сообщении отмечается, что  пограничная служба Азербайджана в виду  неурегулированности нагорно-карабахского конфликта продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. «Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц», — пояснили в МИД России.

«С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски», — говорится в сообщении.

| 2019-03-13T09:22:51+00:00 13 марта 2019, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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