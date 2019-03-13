МИД России предупредил российских граждан армянского происхождения о поездках в Азербайджан

Министерство иностранных дел России вынесло предупреждение для российских граждан армянского происхождения, планирующих поездку в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ориентировке, размещенной на сайте МИД РФ в разделе «Предупреждения для российских граждан».

В сообщении отмечается, что пограничная служба Азербайджана в виду неурегулированности нагорно-карабахского конфликта продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. «Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц», — пояснили в МИД России.

«С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски», — говорится в сообщении.