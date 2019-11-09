МИД России отреагировал на решение суда ООН поддержать иск Украины

В МИД России заявили, что признание гаагским Международным судом ООН жалобы по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предрешает исход дела. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что суд поддержал далеко не все требования Украины. Так, не было признано то, что Россия должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине.

В ведомстве добавили, что на данном этапе Международный суд ООН не оценивал фактическую сторону украинских обвинений. Суд также не занимался квалификацией конкретных действий, которые можно было бы расценивать как потенциальные случаи расовой дискриминации.

В МИД отметили, что суд перейдет к рассмотрению спора по существу, и выразили надежду, что Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и оставит претензии Киева без удовлетворения.

О решении Международного суда ООН стало известно 8 ноября. Решение вынесено не по существу жалобы Украины, а относительно ее юрисдикции: можно ли применить эту конвенцию к событиям в Донбассе. За выступили 13 судей, трое проголосовали против.

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона настаивает, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда (lenta.ru)