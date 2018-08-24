МИД России опровергает Вашингтон

Вашингтон допустил «вольную интерпретацию» содержания беседы госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В МИД расценили эти действия, как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по сирийской теме «для продвижения собственной политической повестки».
Москва рассчитывает, что в дальнейшем американская сторона будет более аккуратна в комментариях, добавила Захарова.
Разговор Лаврова и Помпео состоялся 23 августа. Стороны обсудили Сирию и ситуацию с осужденным украинцем Олегом Сенцовым. Кроме того, глава МИД призвал незамедлительно прекратить преследование Марии Бутиной, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах с нарушением всех процедур.
РИА Новости