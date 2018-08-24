МИД России опровергает Вашингтон

Вашингтон допустил «вольную интерпретацию» содержания беседы госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Помпео попросил Лаврова осудить по линии ОЗХО сирийские власти за применение химоружия.»Высказывания Хизер Науэрт не соответствуют действительности, подобного рода обращений Майк Помпео не озвучивал», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

В МИД расценили эти действия, как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по сирийской теме «для продвижения собственной политической повестки».

Москва рассчитывает, что в дальнейшем американская сторона будет более аккуратна в комментариях, добавила Захарова.

Разговор Лаврова и Помпео состоялся 23 августа. Стороны обсудили Сирию и ситуацию с осужденным украинцем Олегом Сенцовым. Кроме того, глава МИД призвал незамедлительно прекратить преследование Марии Бутиной, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах с нарушением всех процедур.

РИА Новости