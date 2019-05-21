МИД России: Иран не нарушил ядерную сделку, увеличив производство низкообогащенного урана

Увеличение производства низкообогащенного урана не означает, что Тегеран нарушил условия ядерной сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

«МАГАТЭ было заранее предупреждено о предстоящих изменениях. Все установленные процедуры соблюдены, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Даже увеличив объемы производства, Иран остается в тех рамках, которые оговорены в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе)».

«Иными словами, ситуация не позволяет говорить о нарушении Ираном обязательств, взятых на себя в рамках всеобъемлющих договоренностей», — подчеркнули на Смоленской площади.

Москва рассчитывает, что Тегеран воздержится от новых шагов по приостановлению своих обязательств в рамках ядерной сделки, пока остальные участники ведут работу по ее поддержанию, добавили в МИД.

«Надеемся, что дальнейшей эскалации удастся избежать, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Многое зависит от наших европейских коллег и их способности должным образом отреагировать на озабоченности Ирана, создав условия для поддержания торгово-экономических связей с Ираном заинтересованными европейскими компаниями».

«Рассчитываем также, что пока идет совместная работа, Иран воздержится от дальнейших шагов по приостановке выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — добавили в министерстве.

Кроме того, Москва считает важным созыв Совместной комиссии по ядерной сделке с Тегераном. «В целом перспективы СВПД по иранской ядерной программе вызывают тревогу», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Необходимость созыва заседания Совместной комиссии СВПД все более очевидна. Ожидаем, что оно все же будет назначено, чтобы страны-участницы договоренностей сообща определили пути нормализации ситуации в интересах гарантированного сохранения СВПД», — подчеркнули на Смоленской площади.

| 2019-05-21T22:52:48+00:00 22 мая 2019, 01:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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